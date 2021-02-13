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Оценена вероятность очередного всплеска коронавируса в России весной

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вероятность очередного всплеска коронавируса весной велика, поэтому отказываться от масочного режима пока рано. Так перспективу развития и распространения инфекции оценили российские эксперты в беседе с РБК.

По мнению ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александра Чепурнова, скачок заражаемости может прийтись на конец марта-конец апреля. Он подчеркнул, что спешить отказываться от масок не стоит, так как они препятствуют выбрасыванию при разговоре и дыхании капель, которые могут попасть на слизистую человека: в нос, рот или глаза.

«[Это] продемонстрировали очень хорошо китайцы, которые выявили, что очкарики болеют в 5 раз реже. (...) Маски — это очень эффективное средство, и оно ничего такого уж не требует», — заметил эксперт.

Это мнение подтвердила и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, весенний всплеск заболеваемости будет, в частности, зависеть от поведения людей и от того, оставят ли власти в силе санитарные меры по нераспространению инфекции.

Ранее психолог Андрей Антонов назвал три категории россиян, которые будут готовы остаться в масках, даже если от них этого не будут требовать. Это будут люди, боящиеся заразиться, не уверенные в себе или желающие оставаться неопознанными.

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