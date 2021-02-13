Названы готовые остаться в масках категории россиян

Психолог Андрей Антонов в эфире радио Sputnik назвал три категории россиян, которые будут готовы остаться в масках, даже если от них этого не будут требовать.

Так, в первую очередь это те, кто опасается заражения коронавирусом. «Чем больше у человека страха перед вирусами, чем глубже он "осел" на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются», — сказал специалист. По его словам, люди, считающие маски необходимыми, еще некоторое время продолжат ходить в них.

Кроме того, люди, которые не уверены в себе, также продолжат носить маски после пандемии. «В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих», — отметил психолог.

Также, по его мнению, после снятия ограничений от масок не откажутся те, кто по каким-то причинам хочет остаться неопознанным. Например, это могут быть люди, которые не хотят, чтобы их снимали камеры.

Ранее российские вирусологи заявили, что масочный режим могут отменить в России в конце весны. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в свою очередь предположил, что отказаться от масок удастся еще раньше.

Всеобщий масочный режим начал действовать в России с октября 2020 года. Маску обязательно надевать при входе в лифт, общественный транспорт, такси, а также при нахождении на парковке, в местах массового пребывания людей, где одновременно находятся более 50 человек.