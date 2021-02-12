Вирусологи полностью исключили заразность вакцинированного от COVID-19

Российские вирусологи оценили возможность вакцинированного человека заразить коронавирусом окружающих. Об этом они порассуждали в разговоре с URA.RU.

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заверил, что вакцина не может сделать человека заразным. «Это полностью исключено», — отметил он, пояснив, что в препарате используются синтетические вирусы.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков добавил, что фрагменты вируса, помещенные в вакцину, не могут размножаться. «В вакцине находится вирусный вектор, он не имеет возможностей реплицироваться. То есть не может производить потомство, которое дает заражение», — подчеркнул специалист. По его данным, если кто-то из близких вакцинированного заболел COVID-19, то это — совпадение.

Ранее Малышев назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса. По его словам, если перерыв между дозами препарата от COVID-19 будет слишком большой, человеку придется проходить вакцинацию заново. Специалист подчеркнул, что перед повторным прохождением вакцинации нужно проконсультироваться с врачом. Тот определит, необходимо ли снова ставить первую дозу вакцины.

В феврале терапевт Минздрава Оксана Драпкина перечислила побочные эффекты вакцинации от COVID-19. Так, в первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы: слабость, ломота, сонливость, повышенная температура, озноб. Побочные эффекты могут продолжаться в течение суток после попадания препарата в организм, и беспокоиться по этому поводу не нужно.