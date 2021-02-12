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ВОЗ рассказала о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, что ей известно о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, его цитирует РИА Новости.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — отметила представитель ВОЗ.

Сваминатан добавила, что сейчас проводят исследования о том, насколько хватает иммунитета от вируса у переболевших. Если человек поставил вакцину, то в основном переносит повторное заражение в легкой форме. Отмечается, что вакцинация также способствует снижению уровня передачи инфекции.

11 февраля директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге рассказал, что мутации коронавируса не приведут к началу новой пандемии, но необходимо сохранять бдительность.

В начале февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса выявлен в 86 странах. Кроме того, расширилась география распространения штаммов, выявленных в ЮАР, Бразилии и Японии. Южноафриканский тип COVID-19 по состоянию на 8 февраля обнаружен в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше. Японский штамм распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.

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