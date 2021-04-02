Гинцбург допустил начало вакцинации подростков «Спутником V» для взрослых

Среди подростков старше 14 лет вакцинацию от коронавируса можно проводить препаратом «Спутник V» для взрослых, этот вопрос прорабатывается Минздравом. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, в Минздраве думают над вопросом «адаптации действующей регуляторики».

Ранее Гинцбург говорил, что вакцинация детей от коронавируса возможна с четырех лет. По его словам, точный возраст пока определяется. В 2021 году планируется провести необходимые исследования.