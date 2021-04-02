Гинцбург оценил шансы победить пандемию к осени

Победить коронавирус в мире к осени не удастся. Так шансы на прекращение пандемии оценил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем», — сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал, что центр имени Гамалеи разработал технологию, позволяющую обновлять вакцину за два дня в случае мутации коронавируса. По его словам, сейчас изучается вопрос необходимости проведения всех фаз испытаний для новой вакцины. Он напомнил, что в мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до 100 человек.

«Спутник V», созданный на основе аденовируса в центре имени Гамалеи, — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса. Препарат доступен более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).