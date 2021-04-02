Путин перенес вакцинацию от коронавируса без побочных эффектов

У президента России Владимира Путина не было побочных эффектов после вакцинации против коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 2 апреля.

«Нет. Никаких симптомов нет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как президент перенес первый этап вакцинации.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Сразу после процедуры в Кремле отчитались о хорошем самочувствии российского лидера. Позже сам президент рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Путин также добавил, что после прививки не занимался спортом трое суток.

Название препарата, которым привился российский лидер, Кремль раскрывать отказался, отметив эффективность всех трех российских вакцин против COVID-19.

Всего на данный момент в РФ зарегистрированы три вакцины. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».