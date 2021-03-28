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Путин раскрыл подробности своей вакцинации

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности своей вакцинации от коронавируса, передает «Интерфакс».

Путин рассказал, что у него почти не было побочных эффектов от вакцины.

«Сейчас скажу, почему почти. Первые часов пять действительно ничего. Потом как-то руку поднял — в левую руку делали [укол] — почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой. Ну, сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется», — сказал глава государства.

Он добавил, что положил себе на тумбочку градусник, когда ложился спать.

«Утром проснулся после прививки — как мне показалось, немножко поламывает», — сказал Путин, отметив, что температура была нормальная.

Президент также рассказал, что после прививки не занимался спортом трое суток.

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