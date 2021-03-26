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Песков ответил на вопрос о вакцинации дочерей Путина

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов кремлевского пула о том, привились ли от коронавируса близкие президента Владимира Путина, в том числе его дочери. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 26 марта.

«Насколько мне известно, да. Они даже раньше привились. Если не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», — сказал он.

Песков добавил, что глава государства чувствует себя хорошо после прививки.

Накануне Владимир Путин впервые прокомментировал вакцинацию от коронавируса российским препаратом, которую ему провели 23 марта. Глава государства отметил, что после выработки антител начнет расширять географию поездок.

Путин привился одной из российских вакцин. Название препарата в Кремле уточнять отказались, отметив эффективность всех трех российских разработок. Процедура вакцинации президента проходила без присутствия журналистов.


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