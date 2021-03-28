Путин объяснил отказ от публичной вакцинации нежеланием обезьянничать

Президент России Владимир Путин объяснил свой отказ от прохождения вакцинации от коронавируса на публике. Свое мнение глава государства высказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Комментируя свое нежелание запечатлевать процесс вакцинации на фото и видео, как это сделали главы других стран, российский лидер отметил, что не хотел обезьянничать. «Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — заявил он.

Путин также добавил, что при желании сфальсифицировать процесс и «надуть кого-то» несложно даже под прицелом камер. «Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок... Я шучу, конечно, ну просто витамины», — пояснил президент.

Ранее Путин рассказал, что у него почти не было побочных эффектов после прививки.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Анонсируя предстоящую вакцинацию главы государства, в Кремле заявляли, что не будут раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны. Кроме того, отмечалось, что вакцинация президента не станет публичным мероприятием.