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Подсчитано общее число вакцинированных от COVID-19 россиян

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Фото: Владимир Живойинович / РИА Новости

Общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, приблизилось к семи миллионам. Такие данные в субботу, 3 апреля, публикует РБК после проведенных подсчетов.

В своих инфографиках издание продемонстрировало регионы и процент жителей, привившихся от инфекции. Таким образом, показаны лидеры среди регионов, в которых наибольшая доля населения прошла вакцинацию хотя бы одной дозой препарата. В их числе оказались Чукотка (14,13 процента) и Ненецкий автономный округ (8,82 процента). Далее идет Москва, а также Московская, Сахалинская, Белгородская и Магаданская области — там доля привившихся жителей превысила семь процентов.

При этом отмечается, что в регионах Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии и Чечне — все еще сохраняются низкие показатели (два процента и меньше). Дагестан же стал единственным, где доля привившихся ниже 1-0,97 процента, несмотря на то, что в регионе за последние недели количество людей с прививкой от COVID-19 выросло вдвое.

Россиян, кто привился обоими компонентами вакцины, становится больше. В настоящий момент их насчитывается около 4,72 миллиона человек.

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