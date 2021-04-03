В России выявили 9021 новый случай коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9021. Общее количество инфицированных достигло 4 572 077, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 3 апреля.

9021 новый случай коронавируса выявлен в России за сутки по состоянию на 3 апреля

Больше всего случаев — 2011 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (717 случаев) и Московская область (594 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки Магаданской области и Ненецком автономном округе (по одному случаю).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 384 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 100 017 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9618. Всего выздоровели 4 195 869 пациентов.