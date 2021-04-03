В РАН объяснили необходимость вакцинации пожилых людей от коронавируса

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев объяснил необходимость вакцинации пожилых людей от коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

Сергеев напомнил, что процент смертности от COVID-19 наиболее высок именно среди этой возрастной категории граждан. «Государство понимает, что старшее поколение — это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов», — пояснил он.

Кроме того, непривитые пожилые люди рискуют заразиться и заболеть после снятия ограничений, отметил специалист. Он также подчеркнул, что вакцинация пожилых людей поможет сформировать в России популяционный иммунитет к коронавирусу.

65-летний Сергеев рассказал, что и сам привился от коронавируса. По его словам, он перенес вакцинацию незаметно. Специалист призвал пожилых людей не бояться прививки и не опасаться нежелательных реакций после нее.

Ранее заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова рассказала, что у пожилых людей побочные эффекты от вакцины «Спутник V» возникают реже, чем у других. Среди самых частых нежелательных последствий вакцинации специалист назвала головную боль и слабость.