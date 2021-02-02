В Китае начали подделывать вакцину от коронавируса

Полиция Китая провела спецоперацию, в ходе которой была изъята крупная партия поддельной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Всего было найдено более трех тысяч доз фальсификата. Также удалось раскрыть и ликвидировать цепочки сбыта, а также цех, где под видом препарата в ампулы закачивали физраствор.

Задержано более 80 человек. Злоумышленники продавали свою «вакцину» жертвам по завышенным ценам. При этом официальная вакцинация является для граждан бесплатной и проводится только в лицензированных центрах.

Прививочная кампания в Китае проводится препаратом собственного производства Sinovac.

Ранее сообщалось, что в Китае начали использовать новый способ для тестирования на коронавирус — анальные мазки. Такой необычный метод стали использовать наряду с мазками из носа и ротоглотки, а также тестами на антитела. В ходе процедуры в анус примерно на два-три сантиметра вводят ватный тампон, пропитанный физраствором. По информации Bloomberg, этой процедуре уже подвергли более тысячи школьников и учителей в Пекине после того, как в одной из школ был обнаружен бессимптомный больной. Анальный мазок также приходится сдавать по прилете в столицу.