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Российские вакцины от COVID-19 оценили на халяльность и кошерность

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Международном центре сертификации «Халяль» захотели получить подтверждение халяльности российских вакцин от COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор центра Айдар Газизов.

По его словам, именно халяльность вакцины «снимет много проблем и дискуссий» в исламском сообществе в России.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в разговоре с агентством отметил, что евреям не важна кошерность препаратов для прививки, потому что их не едят. Он указал, что вакцина может быть хоть из свинины и в формате для разжевывания, но это не должно мешать вакцинации. «Важность сохранения жизни, по законам иудаизма, все равно на первом месте», — добавил раввин.

В начале января китайская вакцина Sinovac получила статус халяльной от Совета улемов Индонезии.

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