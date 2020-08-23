В России построят первый халяльный торговый центр

В Казани построят первый в России халяльный торговый центр. Об этом сообщает издание ProKazan.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина заявила, что это будет первый в стране торговый молл, продвигающий мусульманские ценности. По ее словам, в торговом центре будут не только магазины и кафе с халяльной продукцией и услугами. Само место станет деловой площадкой и местом для комфортного времяпрепровождения всей семьей с учетом всех исламских канонов. Более того, HalalGuideMall создаст больше сотни рабочих мест для жителей Казани.

Согласно проекту, на первом этаже ТЦ будут торговые залы и рестораны, на втором — также рестораны и обширная игровая зона, в которой родители смогут оставить детей от трех до двенадцати лет под присмотром аниматоров, которые будут не только веселить их, но и обучать по программам, соответствующим канонам Ислама. Также в комплексе планируют разместить банкетный зал, молельные комнаты и комнаты для ритуального омовения и раздельные спортивные залы для мужчин и женщин с отдельными входами.

Дополнительно к проекту заработает и служба доставки еды Halaleda через приложение HalalGuide. Все это будет осуществлено в рамках дорожной карты по развитию халяльного образа жизни — Halal Life Style. Эти мероприятия реализуются согласно программе «Россия — исламский мир».

В ноябре 2019 года Казань признали лучшим российским городом по качеству жизни. Вторую строчку рейтинга занял Грозный, третью — Тюмень. Также в первую десятку попали Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.