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В Китае начали брать анальные мазки на коронавирус

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Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Китае начали использовать новый способ для тестирования на коронавирус — анальные мазки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Такой необычный метод стали использовать наряду с мазками из носа и ротоглотки, а также тестами на антитела. В ходе процедуры в анус примерно на два-три сантиметра вводят ватный тампон, пропитанный физраствором.

По информации издания, этой процедуре уже подвергли более тысячи школьников и учителей в Пекине после того, как в одной из школ был обнаружен бессимптомный больной. Анальный мазок также приходится сдавать по прилете в столицу. Одна женщина рассказала изданию, что власти велели ей самостоятельно взять мазок, когда она проходила обязательный карантин после перелета из Гонконга.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь, возник новый эпицентр пандемии коронавируса. Кроме того, высокие показатели заболеваемости фиксируются в провинции Хубей, наиболее пострадавшей от первой волны пандемии.

На фоне роста заражений коронавирусом власти КНР возобновили возведение временных больниц для людей с коронавирусом. В частности, в городе Наньгун провинции Хэбэй за пять дней построено медицинское учреждение соответствующего профиля на 1,5 тысячи палат.

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