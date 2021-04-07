Вызванный вакциной смертельный тромбоз сочли редким побочным эффектом

Тромбоз, который в ряде случаев привел к смертельному исходу, сочли редким побочным эффектом шведско-британской компании AstraZeneca. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Комитет по безопасности регулятора принял решение внести «необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов» в перечень редких побочных эффектов, вызванных применением препарата. В EMA рассказали, что большинство подобных случаев было зафиксировано среди женщин младше 60 лет в течение двух недель после вакцинации, однако конкретные факторы риска до сих пор неизвестны.

О случаях образования тромбов после использования этой вакцины сообщали из разных стран: так, 3 апреля стало известно, что по этой причине в Великобритании за последние дни скончались семь человек.

До этого EMA заявляло об отсутствии оснований для отказа от вакцины AstraZeneca. Как заявил регулятор, «нет никаких доказательств, которые поддерживали бы ограничение использования вакцины AstraZeneca для любого населения». Всемирная организация здравоохранения также призывала продолжать вакцинацию этим препаратом.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.