В Великобританиии 19 человек умерли после вакцины AstraZeneca

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании сообщило о смерти 19 пациентов после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство также не рекомендовало использовать препарат среди людей моложе 30 лет. Как пояснила на пресс-конференции глава MHRA Джун Рейн, причиной такой рекомендации стали «возможные побочные эффекты у чрезвычайно небольшого числа людей».

Она также пояснила, что по состоянию на 31 марта известно о 79 случаях редкого образования тромбов среди 20 миллионов человек, получивших первую дозу вакцины. Из них 19 человек умерли, а возраст трех умерших был меньше 30 лет.

Ранее Оксфордский университет и компания AstraZeneca приостановили испытания разработанной ими вакцины против коронавируса на детях и подростках на фоне ситуации с образованием тромбов у взрослых после применения препарата.

Ряд стран Европы приостановил или запретил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.