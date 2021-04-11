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В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8702. Общее количество инфицированных составило 4 641 390, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 апреля.

8702
новых случаев коронавируса
выявлено в России за сутки по состоянию на 11 апреля

Больше всего случаев — 2090 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (694 случая) и Московская область (574 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва (по одному случаю).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 337 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 102 986 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 7230. Всего выздоровели 4 265 509 пациентов.

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