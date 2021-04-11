Глава центра Гамалеи оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 в апреле

Рост заболеваемости COVID-19 в России вряд ли произойдет в апреле, третья волна также маловероятна. Так эту вероятность оценил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «Интерфакс».

Ученый отметил, что экспертам, которые делают такие прогнозы, стоило бы публиковать свои данные, а пока без них это «похоже на гадание». «Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел. Я не понимаю, откуда они [аналитики] эти исходные данные могли взять», — сказал он.

Ранее эксперты аналитического портала «СберИндекс» подсчитали, что к 15 апреля количество новых заражений коронавирусом в стране может вырасти до 15 тысяч в день, то есть в два раза. В расчетах были использованы математические модели с учетом степени соблюдения санитарных мер гражданами.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прогнозировала снижение заболеваемости COVID-19 в России благодаря вакцинации и соблюдению мер безопасности.