Кремль ответил на выводы NYT об избыточной смертности в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают, на каких основаниях американская газета The New York Times (NYT) сделала вывод об избыточной смертности в России. Его слова приводит РИА Новости.

Песков пояснил, что не знает критериев определения уровня смертности, о котором говорят в США.

«Я не знаю, как они Росстатом руководствуются, но Росстат не дает у нас данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам. Поэтому я, честно говоря, не берусь что-то комментировать, не зная просто, на основе каких критериев это издание пришло к таким заключениям», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее журналисты NYT написали, ссылаясь на данные Росстата, что Россия по росту избыточной смертности в период пандемии опережает Европу и США. Президент Владимир Путин в свою очередь неоднократно заявлял, что Россия лучше других в мире справляется с пандемией.

По данным Росстата, сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило более 500 тысяч человек. Согласно предварительной оценке численности населения за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч человек меньше, чем в 2019-м.