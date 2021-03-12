Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии

На фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на два года и составила 71,1 года. Это первое снижение с 2003 года, пишет РБК со ссылкой на разработанный в марте проект единого плана правительства по достижению национальных целей до 2024 года и плановый период до 2030 года. Документ был опубликован в Telegram-канале «Майский указ».

По мнению кабмина, вернуться к показателям позапрошлого года (73,3 года) получится только через три года. Всего полгода назад власти считали, что в 2024 году ожидаемую продолжительность жизни можно довести до 75 лет. При этом, согласно указу президента, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет.

Причиной сокращения продолжительности жизни стала избыточная смертность в стране во время эпидемии. По сравнению с 2019 годом она составила 323,8 тысячи человек, это рекорд за 15 лет. В прошлый раз еще большая убыль была зафиксирована только в 2005 году — 564,5 тысячи жителей.

«Распространение коронавирусной инфекции объективно отклонило Россию от траектории развития, направленной на достижение национальных целей», — сказано в проекте единого плана правительства.

В ближайшие пять лет страна продолжит терять население, говорится в документе. На этот процесс будут влиять естественная убыль населения и миграция.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай говорил, что увеличить продолжительность жизни в России можно только через сокращение смертности среди трудоспособного населения.