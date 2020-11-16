Подсчитана ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2020 году составила 58,9 года. Это подсчитали в Минтруде, сообщает Znak.com со ссылкой на письмо ведомства губернаторам регионов.

Самую длительную здоровую жизнь чиновники спрогнозировали в Дагестане (68,2 года), Татарстане (66,9 года) и Чечне (66,4 года). Следом идут Ханты-Мансийский округ (62,4), Москва (61,6), Ярославская область (61), Санкт-Петербург (59,2). Самые низкие показатели ожидаются в Ненецком округе (43,9), Еврейской области (48,3), Марий Эл (49,9). На Урале цифры колеблются в районе 56-58 лет, на Дальнем Востоке — 55-57 лет.

Расчеты министерства основаны на оперативных данных за январь–сентябрь 2020 года и результатах выборочного наблюдения за состоянием здоровья граждан.

Полученные цифры будут использованы для корректировки региональных проектов, созданных в рамках нацпроекта «Демография». К концу 2024 года ожидаемая продолжительность здоровой жизни у граждан страны должна вырасти до 67 лет.

Ранее в медицинском журнале The Lancet была опубликована статья с результатами исследования «Глобальное бремя болезней». Согласно этим данным, Россия занимает последнее место в Европе по продолжительности здоровой жизни. Специалисты подсчитали, что эта цифра в стране составляет 63,7 года. Инвалидизация и болезни россиян связаны с курением, алкоголем, неправильным питанием, недостаточной физической активностью, высоким риском развития неинфекционных заболеваний.