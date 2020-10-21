В России отберут лучшие практики активного долголетия

Организация «Национальные приоритеты» начала конкурсный отбор лучших практик активного долголетия в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты» в среду, 21 октября.

«Наша инициатива по отбору лучших практик активного долголетия в рамках национального проекта "Демография" поможет не только повысить качество жизни старшего поколения, но и сделать ее продуктивнее, помогая им идти в ногу со временем», — уверена генеральный директор «Национальных приоритетов» София Малявина. Она подчеркнула, что пожилые люди нуждаются в общении и поддержании здоровья.

По словам заместителя главы Минтруда Ольги Баталиной, в вопросах реализации федерального проекта «Активное долголетие», входящего в нацпроект «Демография», регионы опираются на свои индивидуальные решения в организации досуга россиян старшего возраста. «Конкурс позволит собрать лучшие примеры и распространить на всю страну самые эффективные практики», — сказала она.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.