Пожилым россиянам раскрыли способ сохранить здоровье в домашнем режиме

Для сохранения здоровья в домашнем режиме и поддержания физической формы пожилым россиянам рекомендуется выполнять дыхательные упражнения и делать зарядку по 10-15 минут в день. Об этом рассказал заведующий организационно-методическим отделом​ по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Игорь Иусов, передает агентство «Москва» в среду, 7 октября.

Россиянам старшего возраста предлагается ходить на месте, отжиматься, выполнять наклоны, махи ногами, упражнения с мячом, резинкой, легкими гантелями и так далее. При этом Иусов отметил, что заниматься физкультурой нужно регулярно, иначе эффекта не будет.

К физическим упражнениям он рекомендовал добавить дыхательные. Их лучше всего выполнять в хорошо проветриваемой комнате в подходящей одежде. Начинать нужно с легких упражнений, постепенно переходя к более тяжелым. «Не отвлекайтесь во время занятий, поскольку для достижения максимального эффекта важна концентрация, дышите не торопясь — наибольшему насыщению организма кислородом способствует именно медленное дыхание», — сказал Иусов.

В заключение эксперт отметил, что при любом недомогании — от головной боли до боли в суставах — от тренировки следует отказаться.

Ранее в Москве ввели ограничения, согласно которым пожилые люди и горожане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим из-за ситуации с коронавирусом. Также в столице с 9 по 28 октября приостанавливается бесплатный проезд для пенсионеров.