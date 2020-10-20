Минздрав скорректировал целевые показатели проекта «Старшее поколение»

Минздрав скорректировал целевые показатели федерального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». Об этом сообщила директор департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Екатерина Каракулина, передает ТАСС во вторник, 20 октября.

По ее словам, показатели на 2020 год по уровню госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет и охвату граждан старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами пришлось снизить вдвое. Также на четверть снизили показатель по доле лиц старшего возраста с выявленными заболеваниями и паталогическими состояниями.

«Мы ожидаем поддержки со стороны и, соответственно, помощи в изменении показателей федерального проекта», — сказала Каракулина, подчеркнув, что корректировки направлены в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.