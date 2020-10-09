Пожилых жителей российского региона поучили вести блог

Более 120 пожилых жителей Ставропольского края прошли курсы «Школа блогерства» по ведению социальных сетей. Об этом написала министр труда и социальной защиты населения региона Елена Мамонтова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, такие курсы открываются в рамках федерального проекта «Старшее поколение» с 2019 года во всех региональных центрах социального обслуживания для интегрирования поколений в социальные сети. Пройти их могут жители старше 55 лет.

«Социальные сети и различного рода мессенджеры стали неотъемлемой частью современного общества, и если раньше все они активно использовалось только молодым поколением, то сегодня возрастной барьер отсутствует. Все чаще мы встречаем популярные страницы "серебряных" блогеров, которые рассказывают о родных местах, делятся своим опытом и навыками», — констатировала Мамонтова.

До 2024 года планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.