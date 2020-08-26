Пожилых ростовчан массово обеспечат уходом

Власти Ростовской области планируют массово обеспечить пожилых жителей региона постоянным уходом в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Василий Голубев.

«Мы должны перейти к практике постоянного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. И этот долговременный уход должен включать и социальную, и медицинскую поддержку. У нас такой принцип работы уже внедрен в 12 донских муниципалитетах. Задача в 2022 году обеспечить 100-процентный охват им всех 55 муниципальных образований», — заявил глава региона.

По его словам, чтобы реализовать данную задачу власти увеличат финансирование системы соцобслуживания более чем в три раза, до 2,1 миллиарда в год.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», которая предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.