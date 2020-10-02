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Пожилых жителей российского региона научат компьютерной грамотности

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Республике Саха центр опережающей профессиональной подготовки запустил курсы повышения компьютерной грамотности для пожилых жителей в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра.

«Центр опережающей профессиональной подготовки проводит различные курсы для всех слоев населения, от школьников до жителей старшего поколения. Сейчас мы впервые запустили курс "Полезные сервисы" для людей предпенсионного и пенсионного возраста», — уточнил собеседник агентства. По его словам, на курсы зачислили уже более 60 человек.

На курсах будут учить пользоваться порталом госуслуг, банковскими услугами, оплате ЖКХ через интернет и работе с другими необходимыми цифровыми сервисами. В центре подчеркнули, что в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки это особенно важно.

До 2024 года планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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