В России зафиксировали самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе

Продолжительность здоровой жизни в России составляет 63,7 года — по этому показателю страна занимает последнее место среди государств Европы. Это следует из результатов исследования «Глобальное бремя болезней», опубликованных в медицинском журнале The Lancet, передает ТАСС.

Как отмечается, в рамках исследования ученые оценивали такой показатель, как DALY (Disability-adjusted life year). Он позволяет понять, сколько лет жизни граждане могут потерять из-за инвалидности или болезни. Рост данного показателя, в частности, говорит о том, что в стране чаще регистрируются хронические заболевания.

Специалисты пояснили, что низкий результат, который был зафиксирован в России, объясняется тем, что в стране по-прежнему велик риск развития неинфекционных заболеваний, вызванных недостаточной физической активностью, чрезмерным употреблением алкоголя, нерациональным питанием, а также курением.

Самая высокая же продолжительность здоровой жизни в Европе была выявлена в Исландии. Там этот показатель составил 71,9 года.

Ранее в октябре глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что употребление алкоголя оказывает колоссальное влияние на мужское население страны.