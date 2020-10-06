Путин заявил о росте средней продолжительности жизни россиян

Рост средней продолжительности жизни россиян за последние десять лет превысил 4,5 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта, трансляция которой ведется в эфире телеканала «Россия 24».

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику», — сказал президент. Для этого, по его словам, нужно увеличить число россиян, у которых регулярные занятия физической культурой станут привычкой.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай заявил, что увеличить продолжительность жизни россиян возможно только при сокращении смертности среди трудоспособного населения. «Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительности жизни не представляется возможным», — сказал Салагай. Уровень смертности работающих людей, в свою очередь, тесно связан с факторами риска, уточнил он.