Названо условие увеличения продолжительности жизни россиян

Увеличить продолжительность жизни россиян возможно только при сокращении смертности среди трудоспособного населения. Такое условие назвал заместитель главы Минздрава Олег Салагай, передает ТАСС в понедельник, 5 октября.

«Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительности жизни не представляется возможным», — сказал Салагай. Уровень смертности работающих людей, в свою очередь, тесно связан с факторами риска, уточнил он.

В заключение Салагай заявил, что в связи с указом президента России Владимира Путина, согласно которому ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет, ведется мониторинг по показателю смертности трудоспособного населения.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума. В Минздраве тогда связали рост этого показателя со значительным снижением смертности трудоспособного населения (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет).