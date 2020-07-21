Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля во вторник, 21 июля.

Кроме того, согласно тексту документа, в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» планируется достичь устойчивого роста численности населения страны, снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70 процентов увеличить долю граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума. В Минздраве тогда связали рост этого показателя со значительным снижением смертности трудоспособного населения (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет). По данным ведомства, в 2019 году смертность среди трудоспособных женщин снизилась на 2,1 процента, среди мужчин — на 3,5 процента.