Оценено влияние «демографического следа» пандемии на экономику России

«Демографический след», который пандемия коронавируса оставила после себя, может сохраниться на 15 лет. Помимо прямого экономического ущерба, который нанесла эпидемия экономике России, смертность и нетрудоспособность больных COVID-19 оказала влияние на ВВП страны. Оценку дали эксперты из Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщает РБК.

Материалы по теме Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам? Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?

По подсчетам аналитиков, дополнительная смертность и потеря рабочих дней из-за временной нетрудоспособности приведут к тому, что ВВП страны потеряет в 2021-м 0,2-0,9 процента. Были рассмотрены два сценария численности активной рабочей силы к 2032 году — с пандемией и без нее. В результате пандемии дополнительная (избыточная) смертность 2020 года составила 360 тысяч человек (по сравнению с прогнозом в отсутствие пандемии), а в 2021 году составит от 100 тысяч до 250 тысяч человек, подсчитали в АКРА. По данным экспертов, к 2030-му «демографический след» снизится до 0,04-0,18 процента, но он не сойдет на нет и через 15 лет после окончания пандемии.

Ранее в феврале вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вклад коронавируса в прирост смертности в стране составляет 31 процент. По ее словам, смертность в стране за 2020 год выросла на 17,9 процента по сравнению с 2019-м. Голикова указала, что на общегодовые показатели повлияла напряженная ситуация в декабре.

В Кремле, реагируя на эту информацию, указали, что подобная ситуация наблюдается не только в России, но и в других странах. Сложившуюся ситуацию назвали суровой реальностью и добавили, что российская система здравоохранения сработала эффективно и доказала свою надежность и высокий мобилизационный потенциал.