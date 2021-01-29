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Российский миллиардер оценил данные о численности населения России

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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале оценил данные Росстата о сокращении численности населения России.

По его мнению, в этом виноват Центробанк. «Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ», — написал Дерипаска.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило более 500 тысяч человек — это рекорд за последние 15 лет. Согласно предварительной оценке численности населения за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч человек меньше, чем в 2019-м. Более существенное сокращение населения было зафиксировано последний раз в 2005 году — тогда этот показатель составил 564,5 тысячи.

В конце декабря вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что распространение COVID-19 повлияло на смертность в России. По ее словам, естественный прирост численности населения сейчас наблюдается лишь в 11 российских регионах.

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