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Спрогнозировано снижение численности населения России к 2050 году

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Федеральный проект «Трезвая Россия» спрогнозировал снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Об этом говорится в докладе проекта, передает РИА Новости.

Среди факторов, которые влияют на негативную динамику, были отмечены алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.

По информации проекта, экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год достигают 12 процентов от ВВП страны или более 13 миллиона рублей в год.

Эксперты указывают, что в середине 90-х годов прошлого века в стране число смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. «Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек», — говорится в докладе.

Ранее эксперты «Трезвой России» предложили более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году. Также проект предлагает сократить количество потребителей спиртного среди трудоспособного населения до 50 процентов и до 40 процентов — смертность среди трудоспособного населения от причин, связанных со спиртными напитками.

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