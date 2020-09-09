Россияне реже умирали от болезней сердца во время самоизоляции

Во время самоизоляции россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет. Причины этому в разговоре с «Известиями» назвал главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов.

По его словам, обычное в первые три месяца года летальность растет из-за сочетания трех факторов — гриппа, низкой температуры воздуха и пониженной мобильности граждан. «В Москве в этом году не было ни низких температур, ни гриппа. А снижение мобильности началось уже весной, поэтому сердечно-сосудистая смертность продолжала снижаться даже во время эпидемии», — сказал врач.

Он предположил, что после пандемии возрастет число людей с сердечной недостаточностью, в первую очередь за счет усугубления уже имеющихся заболеваний. Бойцов уточнил, что это произойдет из-за осложнений после перенесенного COVID-19.

По предварительным оценкам, численность населения России в 2020 году сократится на 158 тысяч человек из-за естественной убыли населения на фоне эпидемии коронавируса. Это рекорд за последние 14 лет.