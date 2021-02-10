Песков назвал суровой реальностью возросшую смертность из-за коронавируса

Возросшая из-за коронавируса смертность возникла не только в России, но и во всех странах мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он назвал сложившуюся ситуацию суровой реальностью пандемии.

Песков добавил, что российская система здравоохранения сработала эффективно и доказала свою надежность и высокий мобилизационный потенциал.

Комментируя заявления о том, что некоторые регионы занижали статистику смертности от коронавируса, а показатели оказывались выше, Песков заявил, что субъекты Федерации реагировали и продолжают реагировать на ситуацию адекватно, и где-то «могла быть своя специфика».

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вклад коронавируса в прирост смертности в стране составляет 31 процент. По ее словам, смертность в стране за 2020 год выросла на 17,9 процента по сравнению с 2019. Голикова указала, что на общегодовые показатели повлияла напряженная ситуация в декабре.