Названы эффективные против новых форм коронавируса вакцины

Ученые Университета Джонса Хопкинса в США выяснили, что РНК-вакцины на основе классического штамма коронавируса SARS-CoV-2 продуцируют иммунные клетки, которые распознают мутантные штаммы вируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Вакцина заставляет организм вырабатывать CD4+ Т-лимфоциты (или Т-хелперы), которые активируют B-лимфоциты, распознающие антигены — белки на поверхности инфицированных клеток, в том числе пораженных вирусами SARS-CoV-2. Активируемые Т-хелперами незрелые B-клетки становятся либо плазматическими клетками, вырабатывающими антитела, либо B-клетками памяти, которые хранят информацию об антигене, чтобы быстрее развить ответ на инфекцию в будущем.

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В случае SARS-CoV-2 антигеном является спайковый белок (S-белок), образующий «шипы» на поверхности вируса. Вакцины с РНК вируса Pfizer-BioNTech и Moderna презентуют генетические последовательности S-белка иммунной системе вакцинированного человека, чтобы распознать спайковый белок и начать производство антител против SARS-CoV-2.

Исследователи проанализировали образцы крови 30 здоровых медицинских работников и лабораторных доноров, у которых ранее не было положительных результатов на SARS-CoV-2, перед и после двух доз вакцин. Выделенные CD4+ Т-клетки протестировали на различных компонентах исходного штамма SARS-CoV-2, а также трех коронавирусов, вызывающих простуду. Оказалось, у вакцинированных развился широкий иммунный ответ на 23 пептидных фрагмента S-белка, только четыре из которых были затронуты мутациями, в результате которых появились новые штаммы в Великобритании и Южной Африке. Таким образом, вакцины должны обеспечивать защиту даже против мутантных форм коронавируса.

Кроме того, наблюдался ответ на спайковый белок одного из коронавируса простуды HCoV-NL63, что, возможно, объясняется тем, что он имеет много общих участков с коронавирусным белком.