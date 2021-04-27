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США раздадут 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам

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Фото: NACHO DOCE / Reuters

США раздадут 60 миллионов доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca другим странам. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт.

По его словам, вакцины будут переданы по мере их поступления. Славитт не стал уточнять, куда и когда отправят партии препарата.

Отмечается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пока не выдало разрешение на применение вакцины AstraZeneca в США. В то же время в стране получили одобрение три других препарата.

Координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс рассказал, что США в следующие несколько месяцев не будут испытывать необходимости в использовании вакцины AstraZeneca, передает Associated Press. Он заявил, что 10 миллионов доз уже готовы и должны пройти окончательную проверку, а еще 50 миллионов доз могут быть подготовлены к отправке в мае или июне.

Ранее Европейская комиссия подала в суд на производителя вакцин AstraZeneca из-за срыва графика поставок. В Еврокомиссии сообщили, что англо-шведская компания не соблюла некоторые положения двустороннего договора, после чего орган подал иск от лица 27 государств-членов Евросоюза. «Что имеет значение для нас в данном случае: оперативная доставка достаточного количества доз, которые были обещаны европейским гражданам на основании договора», — пояснил представитель ведомства.

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