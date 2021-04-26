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Евросоюз подал в суд на производителя вакцин AstraZeneca

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Фото: Globallookpress.com

Европейская комиссия подала в суд на производителя вакцин AstraZeneca из-за срыва графика поставок. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В Еврокомиссии сообщили, что англо-шведская компания не соблюла некоторые положения двустороннего договора, после чего орган подал иск от лица 27 государств-членов Евросоюза. «Что имеет значение для нас в данном случае: оперативная доставка достаточного количества доз, которые были обещаны европейским гражданам на основании договора», — пояснил представитель Еврокомиссии.

В AstraZeneca в свою очередь выразили сожаление из-за решения Евросоюза подать иск и заявили о готовности «решительно защищаться в суде».

О решении Еврокомиссии начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca стало известно 22 апреля. Сообщалось, что с помощью иска в ЕС рассчитывают обязать AstraZeneca поставить все дозы вакцины от COVID-19, полагающиеся объединению по контракту.

В конце февраля стало известно, что Европа недополучит десятки миллионов доз вакцины от AstraZeneca во втором квартале этого года ― блок получит всего 30 миллионов доз вместо заявленных 90. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок.

Предыстория: Еврокомиссия решила засудить AstraZeneca
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