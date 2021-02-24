ЕС недополучит десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca

Евросоюз недополучит десятки миллионов доз вакцины против коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом Reuters сообщил неназванный европейский чиновник.

Собеседник агентства рассказал, что ЕС получит меньше 90 миллионов доз вместо оговоренных 180 миллионов во втором квартале этого года. Издание отмечает, что сокращение поставок может сорвать планы объединения по вакцинации 70 процентов своего населения к лету 2021 года.

В самой компании не стали опровергать слова европейского чиновника, но подчеркнули, что прикладывают все усилия для наращивания производства препарата. Представитель Европейской комиссии, в свою очередь, заверил, что вне зависимости от ситуации с AstraZeneca, ЕС должен получить дозы, необходимые для выполнения плана вакцинации, от других поставщиков.

ЕС столкнулся с проблемами при поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.