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Еврокомиссия решила засудить AstraZeneca

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Фото: Globallookpress.com

Еврокомиссия решила начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca. Об этом сообщает Politico.

Причиной такого решения стали проблемы с поставками вакцины. Как рассказывают источники издания, цель разбирательства заключается в том, чтобы обязать AstraZeneca поставить все дозы вакцины от COVID-19, полагающиеся Евросоюзу по контракту.

Судебное разбирательство может начаться уже на следующей неделе.

Ранее некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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