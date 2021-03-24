Огромную спрятанную партию вакцины нашли в Европе

Огромную спрятанную партию вакцины против коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca нашли неподалеку от Рима. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

Утверждается, что партия в 29 миллионов доз предназначалась для Великобритании, но была якобы заблокирована Евросоюзом. Позже правительство Италии опровергло это информацию. Там рассказали, что про просьбе Еврокомиссии итальянские власти провели инспекцию на заводе в городе Ананьи, где были обнаружены вакцины. Проверка установила, что вакцина предназначалась для Бельгии, а не для Великобритании.

В конце февраля стало известно, что Европа недополучит десятки миллионов доз вакцины от AstraZeneca во втором квартале этого года ― блок получит всего 30 миллионов доз вместо заявленных 90. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок.

Одновременно с этим ЕС накрыла третья волна пандемии COVID-19. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предупредил, что даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, то на вакцинацию всех групп риска все равно уйдет не меньше нескольких недель.