Мир
 
Последние новости
Минобороны объяснило отмену приказов Сердюкова
Описано будущее iPhone 12
На Украине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Слепаков написал стих про Собчак и скопинского маньяка
В российском городе появится памятник бездомной собаке
Милонов поставил депутатскую зарплату на проигрыш Manizha на «Евровидении»
Эффективность большинства антисептиков в России оказалась недоказанной
Трусова прокомментировала провал в короткой программе на чемпионате мира
Кремль объявил вне закона санкции Канады против России
Новости партнеров
Прослушать новость

Огромную спрятанную партию вакцины нашли в Европе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yves Herman / Reuters

Огромную спрятанную партию вакцины против коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca нашли неподалеку от Рима. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

Утверждается, что партия в 29 миллионов доз предназначалась для Великобритании, но была якобы заблокирована Евросоюзом. Позже правительство Италии опровергло это информацию. Там рассказали, что про просьбе Еврокомиссии итальянские власти провели инспекцию на заводе в городе Ананьи, где были обнаружены вакцины. Проверка установила, что вакцина предназначалась для Бельгии, а не для Великобритании.

В конце февраля стало известно, что Европа недополучит десятки миллионов доз вакцины от AstraZeneca во втором квартале этого года ― блок получит всего 30 миллионов доз вместо заявленных 90. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок.

Одновременно с этим ЕС накрыла третья волна пандемии COVID-19. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предупредил, что даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, то на вакцинацию всех групп риска все равно уйдет не меньше нескольких недель.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
AstraZeneca nasconde 30 milioni di dosi in Italia. E’ scontro con Londra
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны