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В ЕС объявили о третьей волне коронавируса

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Фото: Yves Herman / Reuters

В ЕС объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, ее цитирует РИА Новости.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — призналась она. Представитель ЕК отметила, что в разных странах темпы распространения коронавируса отличаются. Тем не менее она призвала ускорить процесс вакцинации.

Ранее в Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны пандемии COVID-19. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал, что пока рано ослаблять противовирусные меры и, возможно, их придется наоборот усилить из-за роста заболеваемости. Даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель.

По последним данным, в мире более 121 миллиона зараженных коронавирусом, 2,7 человек миллиона скончались.

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