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Макрон назвал сроки «тяжелого периода» борьбы с пандемией

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Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сроки борьбы с пандемией COVID-19 и предсказал стране «тяжелый период». Об этом пишет BMF TV.

После встречи с лидером страны мэр города Пуасси Карл Олив рассказал, как Макрон посещал местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле. «Нам будет тяжело до середины апреля», — цитирует Олив Макрона.

По словам мэра, президент рассчитывает на дополнительные меры по борьбе с распространением вируса, но хочет, чтобы их применяли локально, в зависимости от ситуации на местах. Пока что окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан не принято.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Она считает, что уже можно видеть формирование третьей волны в странах сообщества.

По последним данным, во Франции с начала пандемии зарегистрировали более 4 миллионов случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли более 91 тысячи человек.

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