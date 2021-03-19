В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны

В Европе недостаточно вакцин против коронавируса для предотвращения третьей волны COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, его слова приводит Spiegel.

Шпан сообщил, что пока рано ослаблять противовирусные меры, и, возможно, их придется наоборот усилить из-за роста заболеваемости. По словам министра, даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель. «Поэтому нам все равно понадобится много терпения», — подчеркнул политик.

О третьей волне коронавируса, захлестнувшей Европу, издание The Guardian писало 15 марта. Тогда суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. По ее словам, это происходит из-за снижения темпов вакцинации. Виновником такой ситуации стала компания AstraZeneca, которая не поставила и не произвела то количество вакцин, которое было прописано в договоре.