В Британии удвоилось число пациентов с тромбами после прививки AstraZeneca

В Великобритании за неделю почти вдвое увеличилось количество людей, у которых образовались тромбы после введения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения страны.

Число таких пациентов достигло 168 человек. Таким образом, на один миллион вакцинированных приходится 7,9 человека с побочным эффектом в виде тромбообразования. По данным на 12-18 апреля, этот показатель составлял 4,9 человека.

По информации агентства, из-за тромбов скончались 32 британца, при этом на прошлой неделе число летальных исходов равнялось 23. Регулятор, в свою очередь, призвал продолжить прививочную кампанию вакциной AstraZeneca, поскольку ее польза превышает риски.

С момента начала прививочной кампании в Великобритании 8 декабря 2020 года первую дозу одного из трех применяемых препаратов — AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, а также Moderna, получили 33,25 миллиона человек, то есть более 50 процентов населения, оба компонента — 11,19 миллиона, то есть около 17 процентов.

Ранее Дания стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от вакцины компании AstraZeneca. Власти страны на основе научных выводов пришли к заключению, что есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием препарата.