Восемь человек во Франции умерли после прививки AstraZeneca

Восемь человек умерли во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM), передаетРИА Новости.

По данным на 8 апреля, более 2,72 миллиона прививок AstraZeneca было сделано во Франции. С 2 по 8 апреля было обнаружено девять новых случаев атипичных по своей локализации тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.

В общей сложности с начала вакцинации населения страны от COVID-19 препаратом AstraZeneca во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.

Ранее Дания стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Власти страны на основе научных выводов пришли к заключению, что есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием препарата.

Ряд стран Европы приостановили или частично запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение данных о состоянии здоровья после вакцинации более чем у 17 миллионов человек показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.